В Новом Девяткино построят более 120 тыс. кв. м жилья, школу и детский сад
В Новом Девяткино Всеволожского района Ленинградской области планируют построить более 120 тыс. кв. м жилья, детский сад и школу. Проект охватит территорию площадью 13,41 га и рассчитан на 11 лет. Договор о сотрудничестве с застройщиком ООО СЗ «Комфортная Среда» подписал региональный комитет по строительству. Об этом 16 ноября сообщили в стройблоке Ленобласти.
Согласно соглашению, до 2037 года на участке возведут жилые дома, торговые помещения, детский сад не менее чем на 220 мест и школу вместимостью от 675 учеников. Также проект предусматривает создание дорожной и инженерной инфраструктуры, благоустройство и озеленение территории.
Новое строительство продолжит активное развитие жилой застройки в Новом Девяткино. По данным открытых источников, с 2022 по 2025 год здесь ввели около 200–250 тыс. кв. м жилья. Основную часть жилого фонда составляют многоквартирные дома.
В ближайшие годы в поселении также ожидается ввод жилых комплексов «Заречный парк» и «Воронцовский». Завершение строительства ЖК «Высота.Новодевяткино» запланировано на II квартал 2030 года.