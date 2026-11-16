В Новом Девяткино построят более 120 тыс. кв. м жилья, школу и детский сад

В Новом Девяткино Всеволожского района Ленинградской области планируют построить более 120 тыс. кв. м жилья, детский сад и школу. Проект охватит территорию площадью 13,41 га и рассчитан на 11 лет. Договор о сотрудничестве с застройщиком ООО СЗ «Комфортная Среда» подписал региональный комитет по строительству. Об этом 16 ноября сообщили в стройблоке Ленобласти.