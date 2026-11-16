Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №211/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Черноземье

Крупный производитель сэндвич-панелей требует с липецкой фирмы 82 млн рублей

В Арбитражный суд Липецкой области поступил иск самарского ООО «Теплант Запад» (структура группы «Теплант», одного из крупнейших производителей сэндвич-панелей в России) к липецкой торговой компании ООО «Меркор». Сумма требований составляет 82,5 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.
Суть претензий не раскрывается. Согласно данным Rusprofile, речь идет о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки. Иск пока не принят к производству. Ранее компании не встречались в суде.

ООО «Меркор» зарегистрировано в Липецком районе Липецкой области в 2015 году. Основной вид деятельности — неспециализированная оптовая торговля. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Владелец и руководитель — Павел Нижегородов. В 2025 году выручка компании составила 1 млрд руб., увеличившись втрое. Чистая прибыль общества выросла почти в 11 раз — до 43 млн руб.

ООО «Теплант Запад» зарегистрировано в Самаре в 2017 году. Компания специализируется на производстве строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Уставный капитал — 129 млн руб. Половина долей общества принадлежит Игорю Свеженцеву, еще по 25% владеют Людмила и Евгений (Игоревичи) Свеженцевы. В 2025 году выручка компании сократилась на 7%, до 13 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 29%, до 267 млн руб. Директор — Евгений Свеженцев.

В 2025 году «Ъ-Черноземье» также сообщал, что липецкий производитель сэндвич-панелей ООО «Металл-Гарант» нарастил эффективность на 37,6%.

Авторы

  • Егор Якимов