Крупный производитель сэндвич-панелей требует с липецкой фирмы 82 млн рублей

ООО «Меркор» зарегистрировано в Липецком районе Липецкой области в 2015 году. Основной вид деятельности — неспециализированная оптовая торговля. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Владелец и руководитель — Павел Нижегородов. В 2025 году выручка компании составила 1 млрд руб., увеличившись втрое. Чистая прибыль общества выросла почти в 11 раз — до 43 млн руб.

ООО «Теплант Запад» зарегистрировано в Самаре в 2017 году. Компания специализируется на производстве строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Уставный капитал — 129 млн руб. Половина долей общества принадлежит Игорю Свеженцеву, еще по 25% владеют Людмила и Евгений (Игоревичи) Свеженцевы. В 2025 году выручка компании сократилась на 7%, до 13 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 29%, до 267 млн руб. Директор — Евгений Свеженцев.