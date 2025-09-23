Липецкий производитель сэндвич-панелей нарастил эффективность на 37,6%

Центр компетенций Липецкой области и местное ООО «Металл-Гарант» подвели итоги внедрения инструментов федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Как сообщили в правительстве региона, за шесть месяцев оптимизация производства сэндвич-панелей сократила время технологического процесса на 37,6%: с 189 до 118 минут. Выработка на одного сотрудника почти удвоилась, увеличившись на 59,9% и достигнув 6,46 погонных метров за смену.

Особое внимание уделялось сокращению времени переналадки линии и передаче смены без остановки производства, что повысило производительность и снизило расходы на брак. Для устойчивого развития компетенций эксперты центра компетенций обучили бережливым технологиям 20 сотрудников и подготовили двух тренеров, способных обучать персонал.

«Металл-Гарант» производит сэндвич-панели, металлические профили и водосточные системы. Он стал одной из 110 липецких компаний, «внедряющих бережливые технологии».

«Липецкие компании проявляют заинтересованность в усилении своего потенциала и демонстрируют готовность к внедрению современных методов управления производством»,— отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.