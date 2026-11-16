Патент для мигрантов в Волгоградской области подорожает с 2027 года
Власти рассчитывают дополнительно получить в бюджет около 796 млн рублей
Губернатор Волгоградской области внес в облдуму законопроект, который с 2027 года повысит коэффициент, влияющий на стоимость патента для иностранных рабочих. Сейчас он составляет 2,9, а его предлагают установить на уровне 3,1, сообщили в пресс-службе. Документ уже направлен в комитет по бюджетной, финансовой и налоговой политике.
В результате вырастут ежемесячные авансовые платежи по НДФЛ. Тем, кто работает в компаниях и у индивидуальных предпринимателей, придется платить 11,2 тыс. руб. вместо нынешних 8,9 тыс. Тем, кто трудится у частных лиц (няни, сиделки, домработницы и т. д.), — 15,84 тыс. руб.
Повышение объясняют двумя причинами. Во-первых, оно должно стимулировать работодателей нанимать именно граждан России, особенно в сельском хозяйстве и строительстве. Во-вторых, власти рассчитывают дополнительно получить в бюджет около 796 млн руб., из которых 398 млн поступит в областную казну.
Аналогичную инициативу в регионе принимали в 2023 году. Тогда областная дума увеличила стоимость патента для иностранцев на 2 тыс. руб., до 6,9 тыс. руб., подняв региональный коэффициент с 1,8 до 2,4.