Губернатор Волгоградской области внес в облдуму законопроект, который с 2027 года повысит коэффициент, влияющий на стоимость патента для иностранных рабочих. Сейчас он составляет 2,9, а его предлагают установить на уровне 3,1, сообщили в пресс-службе. Документ уже направлен в комитет по бюджетной, финансовой и налоговой политике.