Экс-депутата Красносельского района Галину Ившину осудили по делу о мошенничестве в соццентре

Всего восемь участников мошеннической схемы, включая Ившиных, получили условные сроки от 2,5 до 5,5 года и штрафы от 60 тыс. до 500 тыс. рублей. Еще 13 человек приговорили к реальным срокам — от 2,5 до четырех лет колонии общего режима. Им также назначили штрафы от 40 тыс. до 110 тыс. рублей и запретили на два года занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в сфере социального обслуживания.