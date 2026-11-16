Экс-депутата Красносельского района Галину Ившину осудили по делу о мошенничестве в соццентре
Бывшего муниципального депутата и заместителя директора Комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) Красносельского района Галины Ившиной осудили за мошенничество в составе организованной группы. Ей назначили 5,5 года лишения свободы условно и штраф в размере 500 тыс. рублей. Всего по делу о преступной схеме, связанной с работой центра, осудили более 20 человек. Об этом 16 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
72-летней Галине Ившиной также запретили на два с половиной года заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере социального обслуживания населения. Испытательный срок составил четыре года.
Ее сын Станислав Ившин получил пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штраф в размере 400 тыс. рублей.
Всего восемь участников мошеннической схемы, включая Ившиных, получили условные сроки от 2,5 до 5,5 года и штрафы от 60 тыс. до 500 тыс. рублей. Еще 13 человек приговорили к реальным срокам — от 2,5 до четырех лет колонии общего режима. Им также назначили штрафы от 40 тыс. до 110 тыс. рублей и запретили на два года занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в сфере социального обслуживания.
Одну из участниц схемы освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Со всех осужденных солидарно взыскали 79,6 млн рублей в пользу городского бюджета в качестве возмещения ущерба.
О возбуждении уголовного дела в отношении Ившиной по части 4 статьи 159 УК РФ стало известно зимой 2020 года. Тогда ее отправили под домашний арест. После этого партия «Единая Россия» сообщила о намерении приостановить членство Галины Ившиной в связи с уголовным преследованием. На тот момент она была депутатом муниципального образования «Юго-Запад».