Денис Трошин возглавил минприроды Саратовской области
Губернатор Роман Бусаргин подписал документ о назначении Дениса Трошина министром природных ресурсов и экологии Саратовской области с 17 ноября. С 19 октября он исполнял обязанности главы ведомства, сообщили в MAX-канале правительства региона.
Прежний министр Константин Доронин был отправлен в отставку в октябре. Причины кадрового решения в правительстве не раскрыли. Тогда же исполняющим обязанности министра назначили первого заместителя господина Трошина, ранее возглавлявшего управление лесного хозяйства.
Отметим, в июле 2022 года Рослесхоз уже направлял представление об увольнении Константина Доронина из-за низких показателей эффективности лесопользования в регионе.