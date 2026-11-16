Прежний министр Константин Доронин был отправлен в отставку в октябре. Причины кадрового решения в правительстве не раскрыли. Тогда же исполняющим обязанности министра назначили первого заместителя господина Трошина, ранее возглавлявшего управление лесного хозяйства.