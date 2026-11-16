Во взрыве в детском мире на Лубянке в августе 2025 года обвинили женщину

Как стало известно “Ъ”, в резонансном уголовном деле о взрыве в августе прошлого года в Центральном детском магазине на Лубянке (бывший Центральный детский мир) появился первый фигурант. Бухгалтеру из Подмосковья, которая доставила в него бомбу, вменяют убийства общеопасным способом и другие преступления, за которые ей грозит длительное заключение.