Во взрыве в детском мире на Лубянке в августе 2025 года обвинили женщину
Как стало известно “Ъ”, в резонансном уголовном деле о взрыве в августе прошлого года в Центральном детском магазине на Лубянке (бывший Центральный детский мир) появился первый фигурант. Бухгалтеру из Подмосковья, которая доставила в него бомбу, вменяют убийства общеопасным способом и другие преступления, за которые ей грозит длительное заключение.
О первой обвиняемой по уголовному делу о взрыве 24 августа прошлого года в Центральном детском магазине на Лубянке стало известно из решения Мосгорсуда, которым бухгалтер Вероника К. была оставлена под стражей. В документе, имеющемся в распоряжении “Ъ”, говорится, что Следственным комитетом России ей вменяется совершение двух убийств общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК), умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 167 УК), незаконный оборот взрывчатки (ст. 223.1 УК) и проч.
Сразу после взрыва, вызвавшего большой общественный резонанс, сообщалось, что он был скорее техническим, чем криминальным — якобы взлетели на воздух емкости с гелием, вызвав разрушения, гибель и травмирование людей. Однако следствие, проведя экспертизы установило, что газ тут совершенно ни при чем — в одном из заведений магазина сработало взрывное устройство.
В СКР полагают, что бомбу доставила бухгалтер Вероника К. Адвокат, представлявшая ее интересы, рассказала “Ъ”, что, по версии подзащитной, ее использовали втемную, попросив доставить подарок людям, которых она не знала.