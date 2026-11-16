В Крыму разбираются с последствиями атаки БПЛА на Крымский мост

По данным Минтранса России, транспортный объект был атакован беспилотниками ВСУ после двух часов ночи. Пострадавших нет, железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме. Тем не менее поезда до Керчи задерживаются, опоздание составляет от двух до четырех часов. Паромная переправа Крым—Кавказ, на которой работают два парома «Ейск» и «Керченский-2», продолжает работу.