В Крыму разбираются с последствиями атаки БПЛА на Крымский мост
В ночь на 16 ноября Крымский мост был атакован беспилотниками ВСУ. Специалисты оценивают повреждения и подсчитывают ущерб, который власти назвали незначительным. На несколько часов прерывалось движение поездов и автотранспорта. Расследование обстоятельств налета будет вестись по статье УК о теракте.
Первым об ударе по мосту через Керченский пролив сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. «Враг нанес удар по Крымскому мосту. В связи с этим движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб, работают все крымские профильные министерства. Держу ситуацию на личном контроле»,— написал глава республики в своем Telegram-канале.
По данным Минтранса России, транспортный объект был атакован беспилотниками ВСУ после двух часов ночи. Пострадавших нет, железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме. Тем не менее поезда до Керчи задерживаются, опоздание составляет от двух до четырех часов. Паромная переправа Крым—Кавказ, на которой работают два парома «Ейск» и «Керченский-2», продолжает работу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами назвал повреждения Крымского моста незначительными. В правительстве Крыма “Ъ” сообщили, что на транспортной переправе уже ведутся ремонтные работы.