Курские власти добились изъятия и продажи недостроя местного «Экотекса»
Арбитражный суд Курской области удовлетворил иск регионального министерства градостроительной политики, имущественных и земельных отношений к закрывшему красильный цех из-за неприятного запаха местному заводу ООО «Экотекс» и решил изъять у предприятия недостроенный объект в облцентре с последующей его продажей на публичных торгах. Это следует из картотеки арбитражных дел.
Площадь данного объекта составляет 747,4 кв. м, а степень готовности — 85%. Он расположен в Курске по адресу улица Энергетиков, 2, где зарегистрировано само предприятие. Также курский арбитраж постановил взыскать с «Экотекса» 50 тыс. руб. госпошлины в федеральный бюджет. Мотивировочная часть решения пока не опубликована. Жалоб на него не поступало.
По данным Rusprofile, ООО «Экотекс» зарегистрировано в Курске в 2016 году. Основной вид деятельности — производство и обработка трикотажного или вязаного полотна. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственным учредителем является Кылынч Ирфан, которому также принадлежит ивановское ООО «Суртекс Родники». В 2025 году выручка «Экотекса» составила 723 млн руб., сократившись на 71%. Чистая прибыль, напротив, выросла в 41 раз — до 576 млн руб. Гендиректор — Алиджон Сафолов.
Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», красильный цех курского завода «Экотекс» закрылся в июне 2023-го на фоне жалоб местных жителей на неприятный запах от предприятия. Его должны были перевезти до конца года на другую площадку, однако затем перевоз отложили на январь-март 2024 года. Речь шла о площадке ООО «Суртекс Родники» в Ивановской области. На заводе в Курске компания должна была оставить лишь традиционное вязальное производство.
Устранения нарушений экологических норм от «Экотекса» курские власти добивались с 2019 года — после жалоб местных жителей на «едкий дым от труб предприятия». Постепенно предприятие вывело из эксплуатации все три сушильные машины, которые якобы и были источником неприятного запаха.