Курские власти добились изъятия и продажи недостроя местного «Экотекса»

Площадь данного объекта составляет 747,4 кв. м, а степень готовности — 85%. Он расположен в Курске по адресу улица Энергетиков, 2, где зарегистрировано само предприятие. Также курский арбитраж постановил взыскать с «Экотекса» 50 тыс. руб. госпошлины в федеральный бюджет. Мотивировочная часть решения пока не опубликована. Жалоб на него не поступало.