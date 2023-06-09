«Экотекс» останавливает красильный цех в Курске

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что часть производства на местном заводе ООО «Экотекс» в конце декабря будет перевезена на площадку ООО «Суртекс Родники» в Ивановской области.

«Руководство предприятия проинформировало меня о том, что в декабре производство красильного цеха будет остановлено. Начнется демонтаж и вывоз оборудования, включая сушильное, в Ивановскую область, - написал глава региона. - На площадке в Курске предприятие расширит привычное нам, традиционное вязальное производство. Оно не окажет негативного воздействия на экологию. И, что тоже крайне важно, позволит сохранить и даже увеличить количество рабочих мест. Уже закуплено 13 вязальных машин, в планах — еще 24».

«Для меня сохранение экологии региона и соблюдение законов — это абсолютный приоритет»,— добавил господин Старовойт.

Владимир Зоркий