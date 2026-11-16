Более 100 млн рублей выделили на капитальный ремонт школы №25 в Липецке

Провести капремонт по условиям муниципального контракта требуется в период с 1 апреля по 1 августа 2027 года. Отремонтировать, в частности, требуется фасад, входную группу, помещения, системы электро- и водоснабжения. Гарантийный срок на результаты работ составит пять лет.