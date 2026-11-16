Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №211/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Черноземье

Более 100 млн рублей выделили на капитальный ремонт школы №25 в Липецке

Муниципальное учреждение «Управление строительства города Липецка» ищет подрядчика для проведения капитального ремонта здания школы №25 по адресу: улица Ильича, 31. Максимальная цена контракта составляет 101 млн руб. Информация появилась в ЕИС «Закупки».

Егор Снетков / Коммерсантъ

Провести капремонт по условиям муниципального контракта требуется в период с 1 апреля по 1 августа 2027 года. Отремонтировать, в частности, требуется фасад, входную группу, помещения, системы электро- и водоснабжения. Гарантийный срок на результаты работ составит пять лет.

  • Ремонт оплатят из средств бюджета города. Для подрядчика предусмотрен аванс в размере 30% итоговой стоимости соглашения. Заявки на участие в торгах будут принимать до 2 декабря. Итоги аукциона подведут 4 декабря.

В начале ноября «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Липецке также ищут подрядчика для ремонта средней школы №28 имени Смыслова (площадь Константиновой, 2). Начальная цена контракта составляет 140,3 млн руб. Ранее в облправительстве отмечали, что зданию школы №28 — 91 год, и капремонт начнется раньше запланированного.

Авторы

  • Денис Данилов