Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №211/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Волга

В Самарской области суд рассмотрит дело о мошенничестве при получении выплат лжепредпринимателем

В Кошкинский районный суд Самарской области направлено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

По информации ведомства, министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области заключило социальный контракт с обвиняемым, согласно которому жителю предоставили выплату в размере свыше 250 тыс. руб. для начала осуществления предпринимательской деятельности.
На выделенные средства предприниматель должен был закупить оборудование для переработки молочной продукции и отчитаться об этом. Вместо этого он потратил полученные деньги по своему усмотрению.

Авторы

  • Руфия Кутляева