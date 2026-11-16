В Самарской области суд рассмотрит дело о мошенничестве при получении выплат лжепредпринимателем
В Кошкинский районный суд Самарской области направлено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По информации ведомства, министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области заключило социальный контракт с обвиняемым, согласно которому жителю предоставили выплату в размере свыше 250 тыс. руб. для начала осуществления предпринимательской деятельности.
На выделенные средства предприниматель должен был закупить оборудование для переработки молочной продукции и отчитаться об этом. Вместо этого он потратил полученные деньги по своему усмотрению.