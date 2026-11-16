Ярославская область заняла 48-е место в рейтинге ЗОЖ
Ярославская область заняла 48-е место среди 85 регионов России в рейтинге приверженности населения здоровому образу жизни по итогам 2025 года. Регион набрал 50,4 балла, следует из исследования «РИА Рейтинг.
При составлении рейтинга учитывали девять показателей, в том числе долю жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, потребление алкоголя и табака, заболеваемость алкоголизмом и наркоманией, количество преступлений в состоянии опьянения, а также долю работников, занятых на вредных и опасных производствах.
Ярославская область разделила 48-ю строчку с Новосибирской областью. Лидерами рейтинга стали Дагестан, Чечня и Ингушетия. Москва заняла шестое место, Санкт-Петербург — седьмое.
В октябре на заседании комитета по здравоохранению Ярославской областной думы главный психиатр-нарколог региона Александр Волков сообщил, что среднегодовое потребление алкоголя в области на сентябрь 2026 года составляло 9,12 литра на душу населения. Это выше средних показателей по Центральному федеральному округу (6,27 литра) и России (7,47 литра). По этому показателю регион находился на четвертом месте с конца.