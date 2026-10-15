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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Ярославль

Главный нарколог призвал сократить время продажи алкоголя в Ярославской области

Главный психиатр-нарколог Ярославской области, главврач Ярославской областной клинической наркологической больницы Александр Волков предложил сократить время продажи алкоголя в регионе. Об этом он сказал на заседании комитета по здравоохранению Ярославской областной думы 14 октября.
Александр Волков на заседании комитета

Александр Волков на заседании комитета

Ярославская областная дума

По данным господина Волкова, среднегодовой уровень потребления алкоголя в Ярославской области составляет 9,12 литра на душу населения (данные на сентябрь), в то время как в ЦФО этот показатель равен 6,27 литра, в РФ — 7,47 литра. Ярославская область находится на четвертом месте с конца по данному показателю.
«Здесь нужны определенные социальные меры, законодательные меры. Мы выявили четкую корреляцию. Только у нас во всем ЦФО (кроме Брянской области) запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 8:00. Все остальные — либо с 21:00 до 8:00, либо с 21:00 до 10:00. Те области, где наименьшее потребление алкоголя, — это как раз те области, где запрет введен с 21:00 до 10:00»,— сказал главный психиатр-нарколог Ярославской области Александр Волков.
Ограничение времени продажи алкоголя — одна из наиболее эффективных мер по снижению потребления, считает специалист. Кроме того, оно может оказать позитивное влияние на заболеваемость алкоголизмом, а также на уровень преступности и безработицы.
«К этому надо отнестись более серьезно. Тем более на федеральном уровне наш регион отмечают с негативной точки зрения, постоянно спрашивают: когда у вас будет введен запрет на продажу алкоголя в эти часы»,— резюмировал Александр Волков.
Депутаты и представители исполнительной власти констатировали, что вопрос нуждается в дополнительном обсуждении. Председатель комитета по здравоохранению Михаил Осипов сказал, что на данные Ярославской области влияют жесткие меры в соседней Вологодской области, жители которой, по его словам, приезжают покупать алкоголь в регион. Представитель минздрава полагает, что на данные также влияют туристы.
«Регион региону рознь. Численность туристического потока — это для Ярославской области малоконтролируемый процесс. Мы же не будем продавать по талонам в одни руки. Это нужно обсуждать широким кругом заинтересованных лиц»,— сказал замминистра здравоохранения Ярославской области Антон Мещерягин.
Антон Голицын