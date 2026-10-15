Главный нарколог призвал сократить время продажи алкоголя в Ярославской области
Главный психиатр-нарколог Ярославской области, главврач Ярославской областной клинической наркологической больницы Александр Волков предложил сократить время продажи алкоголя в регионе. Об этом он сказал на заседании комитета по здравоохранению Ярославской областной думы 14 октября.
По данным господина Волкова, среднегодовой уровень потребления алкоголя в Ярославской области составляет 9,12 литра на душу населения (данные на сентябрь), в то время как в ЦФО этот показатель равен 6,27 литра, в РФ — 7,47 литра. Ярославская область находится на четвертом месте с конца по данному показателю.
«Здесь нужны определенные социальные меры, законодательные меры. Мы выявили четкую корреляцию. Только у нас во всем ЦФО (кроме Брянской области) запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 8:00. Все остальные — либо с 21:00 до 8:00, либо с 21:00 до 10:00. Те области, где наименьшее потребление алкоголя, — это как раз те области, где запрет введен с 21:00 до 10:00»,— сказал главный психиатр-нарколог Ярославской области Александр Волков.
Ограничение времени продажи алкоголя — одна из наиболее эффективных мер по снижению потребления, считает специалист. Кроме того, оно может оказать позитивное влияние на заболеваемость алкоголизмом, а также на уровень преступности и безработицы.
«К этому надо отнестись более серьезно. Тем более на федеральном уровне наш регион отмечают с негативной точки зрения, постоянно спрашивают: когда у вас будет введен запрет на продажу алкоголя в эти часы»,— резюмировал Александр Волков.
Депутаты и представители исполнительной власти констатировали, что вопрос нуждается в дополнительном обсуждении. Председатель комитета по здравоохранению Михаил Осипов сказал, что на данные Ярославской области влияют жесткие меры в соседней Вологодской области, жители которой, по его словам, приезжают покупать алкоголь в регион. Представитель минздрава полагает, что на данные также влияют туристы.
«Регион региону рознь. Численность туристического потока — это для Ярославской области малоконтролируемый процесс. Мы же не будем продавать по талонам в одни руки. Это нужно обсуждать широким кругом заинтересованных лиц»,— сказал замминистра здравоохранения Ярославской области Антон Мещерягин.