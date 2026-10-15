Главный нарколог призвал сократить время продажи алкоголя в Ярославской области

«Здесь нужны определенные социальные меры, законодательные меры. Мы выявили четкую корреляцию. Только у нас во всем ЦФО (кроме Брянской области) запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 8:00. Все остальные — либо с 21:00 до 8:00, либо с 21:00 до 10:00. Те области, где наименьшее потребление алкоголя, — это как раз те области, где запрет введен с 21:00 до 10:00»,— сказал главный психиатр-нарколог Ярославской области Александр Волков.