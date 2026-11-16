Доступ инвесторов в ТОР «Котовск» упрощают в Тамбовской области

В Тамбовской области идет оптимизация процедуры получения статуса резидента территории опережающего развития (ТОР) «Котовск». Региональные власти и администрация города переформатируют процесс, реализуя его в формате комплексной жизненной ситуации. Модернизация механизмов взаимодействия ведется в рамках федерального проекта «Государство для людей». В результате процедура подтверждения статуса резидента преференциальной зоны должна стать доступнее и прозрачнее для инвесторов, рассказали в региональном министерстве экономической и инвестиционной политики.