Доступ инвесторов в ТОР «Котовск» упрощают в Тамбовской области
В Тамбовской области идет оптимизация процедуры получения статуса резидента территории опережающего развития (ТОР) «Котовск». Региональные власти и администрация города переформатируют процесс, реализуя его в формате комплексной жизненной ситуации. Модернизация механизмов взаимодействия ведется в рамках федерального проекта «Государство для людей». В результате процедура подтверждения статуса резидента преференциальной зоны должна стать доступнее и прозрачнее для инвесторов, рассказали в региональном министерстве экономической и инвестиционной политики.
«Мероприятия ориентированы в первую очередь на повышение комфорта прохождения процедур и снижение общей административной нагрузки на потенциальных резидентов. Создание удобных цифровых и организационных алгоритмов призвано сформировать дополнительные благоприятные условия для расширения инвестиционной деятельности на территории Тамбовской области»,— заявили в ведомстве.
Как отмечают в министерстве, ключевая задача состоит в том, чтобы превратить ТОР «Котовск» в «максимально доступную стартовую площадку для бизнеса».
«Мы убираем лишние барьеры, чтобы предприниматели могли сосредоточиться на развитии производства и создании новых рабочих мест в регионе»,— прокомментировал министр экономической и инвестиционной политики Тамбовской области Иван Сафронов.
ТОР «Котовск» функционирует с декабря 2017 года на территории площадью 1,4 тыс. га. За 2025 год резиденты создали 793 рабочих места и вложили 2,7 млрд руб. инвестиций, объем полученных преференций составил 705,7 млн руб., а налоговых отчислений — 1,3 млрд руб. В июне «Ъ-Черноземье» писал, что к тому моменту общий объем инвестиций резидентов ТОР в основной капитал достиг 7,1 млрд руб.