Резиденты ТОР «Котовск» в Тамбовской области вложили в основной капитал 7 млрд

На территории опережающего развития (ТОР) «Котовск» в Тамбовской области по состоянию на 31 марта зарегистрировано десять резидентов. Общий объем инвестиций в основной капитал достиг 7,1 млрд руб. С момента создания ТОР здесь организовано 6,1 тыс. рабочих мест. Такие данные привели на оперативном совещании с участием губернатора Евгения Первышова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За 2025 год резиденты создали 793 рабочих места и вложили 2,7 млрд руб. инвестиций. По итогам года объем полученных преференций составил 705,7 млн руб., налоговых отчислений — 1,3 млрд руб.

ТОР «Котовск» функционирует с декабря 2017 года на территории площадью 1,4 тыс. га.

О том, как работают крупнейшие инвестиционные площадки Черноземья, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Зоны особого действия».

Кабира Гасанова