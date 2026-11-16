Ижевский Датабанк внесли в новый санкционный список Евросоюза
Помимо него под санкции попали 48 российских банков, Татьяна Ким и другие
АО «Датабанк» и еще 48 российских банков внесли в новый санкционный список Евросоюза. Это следует из публикации в официальном журнале ЕС.
Среди прочего, Евросоюз обосновывает это решение участием Датабанка в пилотном проекте ЦБ по цифровому рублю и льготными отсрочками по кредитам для участников СВО.
Как писал “Ъ”, ограничения также затронули Международный финансовый клуб (МФК), СПБ Банк (расчетный депозитарий «СПБ Биржи»), Солид Банк (доля принадлежит японским инвесторам), банк «Юнистрим» (оператор одноименной платежной системы), НКО «Юмани» (платежный сервис ЮMoney, который входит в экосистему Сбербанка) и другие кредитные организации.
Кроме того, под санкции попали глава RWB Татьяна Ким, бывший владелец разработчика игр My.Games Александр Чачава и акционер ЮГК Руслан Байсаров.
Датабанк (до 2020 года — Ижкомбанк) был зарегистрирован в 1990 году, штаб-квартира находится в Ижевске. Финансовая организация присутствует в четырех регионах РФ. АО возглавляет Андрей Пономарев.