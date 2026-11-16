Квадраты разошлись в цене
Эксперты оценили рыночную стоимость квадратного метра жилья в Ставрополе
Администрация Ставрополя установила среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья на четвертый квартал 2026 года в размере 114,3 тыс. руб. За квартал показатель вырос на 2,7%, а с начала года — на 9,5%. При этом утвержденная краевым министерством строительства стоимость составляет 102,3 тыс. руб. за квадратный метр. Опрошенные «Ъ-Кавказ» эксперты связывают разницу с методиками расчета и назначением нормативов, подчеркивая, что расхождение напрямую влияет на бюджетные расходы и размер выплат по жилищным программам.
Постановление об установлении городской стоимости мэрия приняла 6 ноября 2026 года. Расчетом занимается комитет градостроительства по методике, утвержденной в декабре 2023 года: в основу берутся данные о ценах типового жилья на первичном и вторичном рынках Ставрополя. В первом квартале норматив составлял 104,4 тыс. руб. за квадратный метр, во втором — 105,4 тыс., в третьем — 111,3 тыс. руб.
Городской показатель заметно расходится с нормативом краевого министерства строительства и архитектуры: по приказу ведомства от 25 сентября средняя рыночная стоимость жилья на Ставрополье на четвертый квартал установлена на уровне 102,3 тыс. руб. за квадратный метр. Федеральный Минстрой, в свою очередь, определил норматив для региона в 113,8 тыс. руб.— эта цифра практически совпадает с городской оценкой, которую муниципалитет использует при расчете социальных выплат молодым семьям.
По мнению генерального директора ООО «АрхПро», архитектора и градостроителя Натальи Брайловской, муниципалитет вправе устанавливать собственный показатель, поскольку он применяется для городских жилищных механизмов, тогда как краевой норматив предназначен для региональных задач, а федеральный — для целевых выплат.
«Город считает по ценам типового жилья в самом Ставрополе на первичном и вторичном рынках и пересматривает показатель каждый квартал. Такой расчет ближе к реальному рынку краевого центра»,— поясняет госпожа Брайловская.
По ее словам, рост стоимости жилья связан с увеличением себестоимости строительства: дорожают материалы, рабочая сила, подключение к сетям и кредиты для застройщиков. В качестве дополнительного аргумента она приводит норматив для выплат молодым семьям: город установил его на уровне 113,8 тыс. руб., что совпадает с федеральным показателем Минстроя России для края.
По мнению госпожи Брайловской, для получателей жилищных выплат важна не столько разница между ведомственными показателями, сколько их соответствие реальным ценам. Если расчетная стоимость оказывается ниже рыночной, выделенных средств может не хватить на покупку квартиры, из-за чего программа теряет эффективность.
Доцент кафедры финансового и инвестиционного менеджмента Финансового университета при правительстве РФ Михаил Лазарев также считает установление муниципального норматива правомерным. По его оценке, город вправе определять стоимость квадратного метра в пределах собственных задач — например, для признания граждан нуждающимися в жилье, расчета выплат по муниципальным программам и обеспечения отдельных категорий жителей. Параллельно аналогичные показатели устанавливают краевой и федеральный Минстрой для региональных и федеральных механизмов.
«Как ориентир общего уровня цен муниципальный показатель выглядит правдоподобно, но для оценки рынка корректнее использовать данные о фактических сделках и предложении»,— отмечает Михаил Лазарев.
Экономист также указывает на бюджетную сторону вопроса: чем выше норматив, тем больше расчетные обязательства по выплатам и компенсациям. Более консервативный краевой показатель сдерживает расходы регионального бюджета, тогда как муниципальная оценка, по его наблюдениям, точнее отражает текущие цены. Рост норматива почти на 9,5% с начала года эксперт связывает с общей инфляцией, подорожанием строительных материалов и работ, дефицитом кадров и стоимостью проектного финансирования.
Более скептически к соответствию городской цифры рыночным ценам относится основатель Family Office D1 Capital, экономист и финансовый советник Данила Ладнюк. По его данным, в ноябре средняя цена предложения на вторичном рынке Ставрополя составляла 103,8 тыс. руб. за квадратный метр, в новостройках — около 105 тыс. руб. Таким образом, городской норматив превышает эти значения на 10,1% и 8,9% соответственно. Самым дорогим сегментом вторичного рынка остаются однокомнатные квартиры со средней ценой предложения 110,5 тыс. руб. за квадратный метр.
«Цены в объявлениях не равны стоимости состоявшихся сделок: продавцы могут предоставлять скидки, поэтому фактический разрыв между нормативом и ценами продаж способен быть еще больше»,— комментирует господин Ладнюк.
По его наблюдениям, городской показатель не отражает текущую рыночную конъюнктуру: с начала года вторичное жилье в Ставрополе подешевело на 1,6%, тогда как новостройки прибавили 2,3%. На этом фоне норматив вырос на 9,5%.
Опережающий рост расчетной стоимости эксперт связывает с увеличением строительных издержек и стоимости проектного финансирования, а также с инерционностью нормативов: они не всегда быстро реагируют на изменение рыночной конъюнктуры.