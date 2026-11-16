Квадраты разошлись в цене

Администрация Ставрополя установила среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья на четвертый квартал 2026 года в размере 114,3 тыс. руб. За квартал показатель вырос на 2,7%, а с начала года — на 9,5%. При этом утвержденная краевым министерством строительства стоимость составляет 102,3 тыс. руб. за квадратный метр. Опрошенные «Ъ-Кавказ» эксперты связывают разницу с методиками расчета и назначением нормативов, подчеркивая, что расхождение напрямую влияет на бюджетные расходы и размер выплат по жилищным программам.

