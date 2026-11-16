Количество заявлений в вузы Прикамья увеличилось на 20% за год
Количество заявлений в высшие учебные заведения Пермского края выросло за год почти на 20% по сравнению с 2025 годом. От абитуриентов из других регионов было подано 31,5 тыс. заявлений. Как сообщает краевое минобразования, конкурс на место составил более 14 заявлений. Кроме этого доля выпускников школ края, поступивших в родной регион, выросла до 74%.
По информации министерства, общий контингент студентов превышает 54 тыс. человек, из них более 36 тыс. — на очном отделении. В рамках целевой квоты зачислено 889 человек. В ведомстве отметили также, что власти Прикамья планируют разработать комплексную программу продвижения высшего образования. Предполагается создание единого цифрового портала для абитуриентов, где будет собрана вся информация о стипендиях, общежитиях, целевом обучении и карьерных маршрутах. Также прорабатывается вопрос начисления дополнительных баллов за участие в региональных проектах и расширение практики целевого обучения.