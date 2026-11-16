Спортсмены Самарской области завоевали медали чемпионата и первенства России по роллер-спорту
В Санкт-Петербурге прошел российский старт сезона по роллер-спорту в дисциплинах фристайла. Спортсмены сборной команды Самарской области стали призерами и победителями, сообщает министерство спорта Самарской области.
На чемпионате России Анна Кукушкина завоевала две золотые и одну бронзовую медали, Вероника Жерельникова взяла золото, Тимофей Сафаров — бронзу.
Вероника Жерельникова является обладательницей мирового рекорда в дисциплине «фристайл-слалом прыжок в высоту». Она установила новый личный рекорд — 147 см.
На первенстве России (10-18 лет) Софья Анисимова заняла первое место, Тимофей Сафаров — второе. На первенстве России (8-9 лет) Екатерина Лобастова завоевала бронзу.