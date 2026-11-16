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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Волга

Спортсмены Самарской области завоевали медали чемпионата и первенства России по роллер-спорту

В Санкт-Петербурге прошел российский старт сезона по роллер-спорту в дисциплинах фристайла. Спортсмены сборной команды Самарской области стали призерами и победителями, сообщает министерство спорта Самарской области.

Илья Питалев / Коммерсантъ

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На чемпионате России Анна Кукушкина завоевала две золотые и одну бронзовую медали, Вероника Жерельникова взяла золото, Тимофей Сафаров — бронзу.
Вероника Жерельникова является обладательницей мирового рекорда в дисциплине «фристайл-слалом прыжок в высоту». Она установила новый личный рекорд — 147 см.
На первенстве России (10-18 лет) Софья Анисимова заняла первое место, Тимофей Сафаров — второе. На первенстве России (8-9 лет) Екатерина Лобастова завоевала бронзу.

Авторы

  • Руфия Кутляева