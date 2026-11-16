В Самаре на перекрестке Полевой и Ново-Садовой открыли проезд, закрытый из-за строительства станции метро
В Самаре с понедельника, 16 ноября, открыт проезд во встречном направлении на ул. Полевой (от Ново-Садовой до проспекта Ленина) и Ново-Садовой (от Полевой до Первомайской). Об этом сообщает минстрой Самарской области.
По информации министерства, на этом участке завершили работы по восстановлению дорожного покрытия и трамвайных путей. Проезд открыт в рамках первого этапа благоустройства территории в зоне строительства станции метро «Театральная».
Второй этап предусматривает комплексное благоустройство пространства непосредственно у станции «Театральная». Здесь работы планируется завершить к открытию метро.
Технический прогон поезда на станции «Театральная» запланирован на первый квартал 2027 года. Ввод станции в эксплуатацию и ее открытие для пассажиров ожидаются во втором квартале 2027 года.