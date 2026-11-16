Власти Прикамья планируют запустить трамваи до аэропорта

Победитель закупки должен будет разработать и обосновать оптимальное планировочные решение строительства трамвайной линии от автовокзала на шоссе Космонавтов до пермского аэропорта. Кроме этого, подрядчик должен обосновать прогнозируемый пассажиропоток для формирования основных проектных решений, режимов работы подвижного состава и инфраструктуры, определить социально-экономическую целесообразность проекта, обосновать варианты трассировки, размещения остановок, тяговых подстанций и депо. Готовую документацию необходимо предоставить заказчику — ГКУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» — в срок до 30 ноября 2027 года.