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Выпуск газеты №211/П

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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Волга

Прокуратура через суд обязала семь школ и детсадов Самары доукомплектовать медкабинеты

В них не было глюкометров, небулайзеров и аппаратов ИВЛ
Выявлена нехватка медицинского оборудования в образовательных учреждениях Куйбышевского района Самары. Установлено, что медицинские кабинеты организаций оснащены не в полном объеме. Об этом сообщает прокуратура.

Егор Снетков / Коммерсантъ

В частности, в медкабинетах учреждений не было глюкометров с тест-полосками, портативного компрессорного небулайзера, пинцетов, диспенсера для мыла с расходными материалами, аппарата искусственной вентиляции легких и косыночной повязки.
В связи с этим прокуратура направила в суд семь административных исков и потребовала обязать заведения оснастить кабинеты необходимым оборудованием. Заявления были полностью удовлетворены.
Георгий Портнов