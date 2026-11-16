Прокуратура через суд обязала семь школ и детсадов Самары доукомплектовать медкабинеты
В них не было глюкометров, небулайзеров и аппаратов ИВЛ
Выявлена нехватка медицинского оборудования в образовательных учреждениях Куйбышевского района Самары. Установлено, что медицинские кабинеты организаций оснащены не в полном объеме. Об этом сообщает прокуратура.
В частности, в медкабинетах учреждений не было глюкометров с тест-полосками, портативного компрессорного небулайзера, пинцетов, диспенсера для мыла с расходными материалами, аппарата искусственной вентиляции легких и косыночной повязки.
В связи с этим прокуратура направила в суд семь административных исков и потребовала обязать заведения оснастить кабинеты необходимым оборудованием. Заявления были полностью удовлетворены.