Приставы в Ижевске арестовали два автомобиля из-за долга почти в 1 млн рублей

Сумма неоплаченных штрафов за нарушения ПДД и иных задолженностей на двух водителей составила почти 1 млн руб. Транспортные средства «Мазда» и «Шкода» эвакуировали на спецстоянку. Помимо основного долга, автовладельцы заплатят исполнительский сбор в размере 12% от суммы задолженности и за услуги эвакуатора.