Приставы в Ижевске арестовали два автомобиля из-за долга почти в 1 млн рублей
Всего сотрудники УФССП проверили 65 водителей
Судебные приставы арестовали два автомобиля у должников, остановленных во время рейда на дорогах Ижевска совместно с инспекторами ГАИ. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.
Сумма неоплаченных штрафов за нарушения ПДД и иных задолженностей на двух водителей составила почти 1 млн руб. Транспортные средства «Мазда» и «Шкода» эвакуировали на спецстоянку. Помимо основного долга, автовладельцы заплатят исполнительский сбор в размере 12% от суммы задолженности и за услуги эвакуатора.
Всего приставы проверили 65 автомобилей. Еще один должник — водитель «Фольксваген Поло», разыскиваемый за неуплату 7,5 тыс. руб. штрафов за нарушения ПДД, — оплатил долг на месте.