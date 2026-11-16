Уральского журналиста-иноагента Владимира Раевского оштрафовали на 150 тыс. руб.
Мировой судья судебного участка №3 Октябрьского судебного района назначил уральскому журналисту Владимиру Раевскому (признан иноагентом) штраф в размере 150 тыс. руб. Он опубликовал материалы без специальной пометки, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
По данным суда, 31 января 2025 года журналист был включен в реестр иностранных агентов и по закону должен был до 15 июля 2025 года передать необходимые сведения в Министерство юстиции РФ или его территориальный орган, но не сделал этого. Кроме того, он продолжал публиковать материалы в интернете без указания своего статуса иноагента.
Его признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).
«Штраф должен быть уплачен в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу. В случае злостного уклонения от уплаты наказание по представлению судебного пристава-исполнителя может быть заменено другим видом наказания»,— сообщили в пресс-службе судов.
Владимир Раевский (признан иноагентом) — уроженец Свердловска, родился в 1985 году. Работал корреспондентом в программе «Утренний экспресс» на «Четвертом канале» и рассказывал об истории популярных городских мест. В 2008 году он уехал в Москву, где вел программу «Москва Раевского (признан иноагентом)», рассказывая о знаковых местах столицы. В качестве продюсера программы «Профессия — репортер» на НТВ работал с Андреем Лошаком (признан иноагентом). После начала специальной военной операции России на Украине выступил против СВО и эмигрировал.
В декабре 2025 года Кировский районный суд Екатеринбурга уже штрафовал Владимира Раевского (признан иноагентом) на 30 тыс. руб. за нарушение порядка деятельности иностранного агента.