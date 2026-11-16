Уральского журналиста-иноагента Владимира Раевского оштрафовали на 150 тыс. руб.

По данным суда, 31 января 2025 года журналист был включен в реестр иностранных агентов и по закону должен был до 15 июля 2025 года передать необходимые сведения в Министерство юстиции РФ или его территориальный орган, но не сделал этого. Кроме того, он продолжал публиковать материалы в интернете без указания своего статуса иноагента.