Журналиста-иноагента Владимира Раевского оштрафовали на 30 тыс. рублей

Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 30 тыс. руб. журналиста Владимира Раевского (признан иноагентом) за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч.4 ст.19.34 КоАП РФ), сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Раевский (признан иноагентом)

Фото: соцсети Владимир Раевский (признан иноагентом)

Фото: соцсети

Напомним, Министерство юстиции России 31 января текущего года включило в список иностранных агентов Владимира Раевского, который ранее жил в Екатеринбурге. Согласно данным Минюста, он принимал участие в написании и публичном распространении материалов иностранных агентов. Кроме этого, публиковал недостоверную информацию об избирательной системе РФ и политике властей страны. К тому же журналист выступал против специальной военной операции (СВО) на Украине и взаимодействовал с организацией, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Владимир Раевский (признан иноагентом) — уроженец Свердловска, родился в 1985 году. Работал корреспондентом в программе «Утренний экспресс» на «Четвертом канале» и рассказывал об истории популярных городских мест. В 2008 году он уехал в Москву, где вел программу «Москва Раевского (признан иноагентом)», рассказывая о знаковых местах столицы. В качестве продюсера программы «Профессия — репортер» на НТВ работал с Андреем Лошаком (признан иноагентом). После начала специальной военной операции России на Украине выступил против СВО и эмигрировал.

Артем Путилов