Губернатор анонсировал транши по 100 млн «Облводоресурсу» и «Саратовской ППК»

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин анонсировал очередные поправки в региональный бюджет, которые будут вынесены на заседание областной думы 18 ноября. 100 млн руб. направят на поддержку ГУП СО «Облводоресурс», обеспечивающего водоснабжение 14 районов, еще 100 млн руб.— на компенсацию недополученных доходов «Саратовской пригородной пассажирской компании» из-за льготных тарифов. Также в пакете предусмотрены 14,4 млн руб. на компенсации многодетным семьям за школьную форму и 10,4 млн руб. на выплаты молодым мамам при рождении второго ребенка.