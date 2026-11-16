Губернатор анонсировал транши по 100 млн «Облводоресурсу» и «Саратовской ППК»
Многодетным семьям на школьную форму дадут менее 15 млн рублей
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин анонсировал очередные поправки в региональный бюджет, которые будут вынесены на заседание областной думы 18 ноября. 100 млн руб. направят на поддержку ГУП СО «Облводоресурс», обеспечивающего водоснабжение 14 районов, еще 100 млн руб.— на компенсацию недополученных доходов «Саратовской пригородной пассажирской компании» из-за льготных тарифов. Также в пакете предусмотрены 14,4 млн руб. на компенсации многодетным семьям за школьную форму и 10,4 млн руб. на выплаты молодым мамам при рождении второго ребенка.
Перевозчик завершил 2025 год с убытком 100,9 млн руб. против прибыли 29,6 млн руб. годом ранее. С начала 2026 года в регионе приостановлено курсирование восьми пригородных поездов; спикер Госдумы Вячеслав Володин направил господину Бусаргину депутатский запрос с просьбой взять ситуацию под личный контроль. В бюджете 2026 года на компенсацию льготного проезда изначально предусматривалось 242,1 млн руб., в июне добавили еще 100 млн руб.
«Облводоресурс» обслуживает более 2 тыс. км сетей с износом до 80%; в июле предприятию уже выделяли 100 млн руб. на возмещение выпадающих доходов от льготных тарифов. После октябрьских поправок доходы областного бюджета составляют 201,6 млрд руб., расходы— 230,8 млрд руб., дефицит— 29,2 млрд руб. (12,7% расходов).
В тот же день, 18 ноября, Энгельсский районный суд приступит к рассмотрению иска Минсельхоза РФ и прокуратуры к депутату облдумы Дмитрию Полуляху («Единая Россия»), возглавляющему комитет по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики. Как сообщал «Ъ» 3 ноября, истцы требуют 5 млн руб. премий, которые господин Полулях, будучи врио директора ФГБУ «Управление „Саратовмелиоводхоз“», начислил себе без решения министерства. Иск подан на фоне уголовного дела о сборе с сотрудников учреждения премий на сумму свыше 21 млн руб.: фигурантами стали два заместителя господина Полуляха. Сам он называет выплаты законными.