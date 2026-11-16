В Ульяновской области жительницу Казани обвиняют в неуплате налогов на сумму более 38,2 млн рублей

По версии следствия, 43-летняя председатель правления Потребительского кооператива финансово-экономической помощи «Нексус» использовала подложные счета-фактуры ряда коммерческих организаций. Она направляла в 2021-2024 гг. в управление ФНС России по Ульяновской области налоговые декларации, в которых уменьшала суммы налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет на суммы вычетов, полученных по недостоверным документам псевдоконтрагентов.