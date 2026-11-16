В Ульяновской области жительницу Казани обвиняют в неуплате налогов на сумму более 38,2 млн рублей
В Ульяновской области прокуратура утвердила обвинение в отношении жительницы Казани по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.
По версии следствия, 43-летняя председатель правления Потребительского кооператива финансово-экономической помощи «Нексус» использовала подложные счета-фактуры ряда коммерческих организаций. Она направляла в 2021-2024 гг. в управление ФНС России по Ульяновской области налоговые декларации, в которых уменьшала суммы налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет на суммы вычетов, полученных по недостоверным документам псевдоконтрагентов.
В результате действий обвиняемой бюджетная система РФ лишилась налоговых поступлений на сумму более 38,2 млн руб.