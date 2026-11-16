Челябинский проект КРТ победил в международной премии недвижимости

Церемония награждения состоялась в Казани в рамках Международной строительной недели БРИКС. В номинации «Лучший коттеджный поселок» за победу боролись три проекта, в том числе «Эльтаун Клаб». Одним из ключевых преимуществ проекта, подчеркивают в пресс-службе правительства области, стала концепция комплексного развития территории. Особенность подхода заключается в сочетании малоэтажных жилых кварталов со среднеэтажными городскими центрами, обеспечивающими необходимую плотность населения для развития инфраструктуры и сервисов. Именно комплексность градостроительного решения была представлена жюри как одно из основных достоинств проекта.