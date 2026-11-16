Российская теннисистка Мирра Андреева стала второй по итогам года

Кроме них на второе место в сентябре 2004 года поднималась Анастасия Мыскина, которая тогда финишировала третьей, после американки Линдси Дэвепнпорт и француженки Амели Моресмо. Две спортсменки из этого списка выходили в лидеры мирового рейтинга. Шараповой это впервые удалось 22 августа 2005 года, а Сафиной — 20 апреля 2009 года.