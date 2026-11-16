Российская теннисистка Мирра Андреева стала второй по итогам года
Заняв на финише сезона вторую позицию в классификации WTA, Мирра Андреева повторила лучшее достижение российских теннисисток, которые никогда не поднимались выше в итоговых рейтингах.
Трижды второй заканчивала сезон Мария Шарапова: в 2006 году ее опередила бельгийка Жюстин Энен, в 2012-м — белоруска Виктория Азаренко, а в 2014-м — американка Серена Уильямс. Также в 2007 году Светлана Кузнецова финишировала вслед за Энен, в 2009-м Динара Сафина вслед за Сереной Уильямс и в 2010-м — Вера Звонарева вслед за датчанкой Каролиной Возняцки.
Кроме них на второе место в сентябре 2004 года поднималась Анастасия Мыскина, которая тогда финишировала третьей, после американки Линдси Дэвепнпорт и француженки Амели Моресмо. Две спортсменки из этого списка выходили в лидеры мирового рейтинга. Шараповой это впервые удалось 22 августа 2005 года, а Сафиной — 20 апреля 2009 года.