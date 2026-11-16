В Ульяновске начали капремонт дома на Розы Люксембург, пострадавшего при атаке БПЛА
Всего в результате налета беспилотников в городе пострадали 45 домов
В Ульяновске приступили к восстановлению пятиэтажного дома на улице Розы Люксембург, 54, который сильнее всего пострадал при атаке беспилотников 25 сентября. О начале капитального ремонта по итогам выезда на место доложил губернатору Алексею Русских глава города Александр Болдакин.
Работы стартовали сразу после получения результатов обследования и подготовки проекта реконструкции. Возле второго подъезда устанавливают строительные леса, вокруг которых с помощью геотекстиля и пленки создают тепловой контур для проведения мокрых процессов. С 19 ноября начнут разбирать железобетонные элементы вокруг квартиры, в которую пришелся удар БПЛА. Для этого задействуют автовышку и восемь специалистов.
Подрядчик, по словам господина Болдакина, имеет опыт реконструкции жилья в Мариуполе. Несмотря на это, МБУ «Стройзаказчик» получило задачу организовать тщательный строительный и лабораторный контроль каждого этапа работ, в первую очередь — соблюдение мер техники безопасности.
Параллельно продолжается замена окон. Из 465 разбитых взрывной волной и осколками окон в 45 жилых зданиях заменены 399, в том числе 100% — в многоквартирных домах на улицах Розы Люксембург, Юности и Орджоникидзе, кроме нескольких окон в подъездах, которые пока закрыты листами ДСП. По поручению губернатора ремонтные работы ускорят на всех адресах, включая частный сектор.