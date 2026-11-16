В Ульяновске начали капремонт дома на Розы Люксембург, пострадавшего при атаке БПЛА

Параллельно продолжается замена окон. Из 465 разбитых взрывной волной и осколками окон в 45 жилых зданиях заменены 399, в том числе 100% — в многоквартирных домах на улицах Розы Люксембург, Юности и Орджоникидзе, кроме нескольких окон в подъездах, которые пока закрыты листами ДСП. По поручению губернатора ремонтные работы ускорят на всех адресах, включая частный сектор.