В Ульяновской области собрали почти 2,2 млн тонн зерна
В Ульяновской области намолочено 2,195 млн т зерна. Данные на 16 ноября текущего года предоставили в пресс-службе регионального министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий.
Средняя урожайность составила 35,3 ц/га, что является одним из лучших показателей в Приволжском федеральном округе. Аграрии региона намолотили более 1,1 млн т озимой пшеницы при средней урожайности 41,4 ц/га.
Сельхозпроизводители Ульяновской области также собрали 465,5 тыс. т подсолнечника, 402,1 тыс. т сахарной свеклы, 46,8 тыс. т сои и 32,9 тыс. т картофеля.