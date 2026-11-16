В Екатеринбурге школьница распылила перцовый баллончик на двух сверстников
В Екатеринбурге школьница распылила перцовый баллончик на двух сверстников, сообщил «4 канал».
По данным телеканала, конфликт произошел после того, как молодой человек разбил девушке губу. В ответ она достала перцовый баллончик и распылила содержимое ему в лицо. Часть вещества попала и на его друга.
По словам учеников, вещество быстро распространилось по зданию, из-за чего дети и учителя начали кашлять и задыхаться. Как утверждается, занятия не прерывали, однако ученики и педагоги ненадолго выходили на улицу.
В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу «Ъ-Урал» сообщили, что сообщение об инциденте поступило в отдел полиции №8. В настоящее время сотрудники территориального отдела проверяют информацию.
В начале октября в Екатеринбурге подросток распылил перцовый баллончик в лицо водителю трамвая. Женщина получила химический ожог глаза.