ОЭЗ «Оренбуржье» получит 1,9 млрд рублей на создание инженерной инфраструктуры
Оренбургская область получила одобрение на привлечение 1,9 млрд руб. в рамках механизма казначейских инфраструктурных кредитов. Регион получит дополнительное финансирование на создание инженерной инфраструктуры второй очереди ОЭЗ «Оренбуржье». Об этом сообщает региональное правительство.
Как уточняют в ведомстве, казначейские инфраструктурные кредиты предоставляются на 15 лет под 3% годовых. Это поможет Оренбуржью расширить промышленный потенциал и создать условия для прихода новых инвесторов.
В ОЭЗ «Оренбуржье» зарегистрировано 27 резидентов, которые создают 20 заводов, 6 логистических центров и дата-центр. На территории сформировано 6 кластеров.