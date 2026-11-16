В Самарской области на главу минграда завели дело за формальный ответ на обращение
Чиновник не направил документ в нужную инстанцию и ограничился отпиской
Министерство градостроительной политики Самарской области уличено в нарушениях при рассмотрении обращений граждан. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Проверка показала, что ранее в минград обратился гражданин с заявлением о предоставлении информации о публичных слушаниях по проектам изменений в правила застройки и землепользования. Но ведомство не перенаправило обращение в администрацию Самары, в чьей компетенции находилось рассмотрение этого вопроса.
Кроме того, исполняющий обязанности министра подготовил ответ, который не отражал сути поставленных вопросов. В связи с этим прокуратура возбудила в отношении должностного лица административное дело по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). В итоге чиновника оштрафовали.