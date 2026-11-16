В Самарской области на главу минграда завели дело за формальный ответ на обращение

Проверка показала, что ранее в минград обратился гражданин с заявлением о предоставлении информации о публичных слушаниях по проектам изменений в правила застройки и землепользования. Но ведомство не перенаправило обращение в администрацию Самары, в чьей компетенции находилось рассмотрение этого вопроса.