Теннисные рейтинги
Рейтинг WTA
1 (1). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8099 очков. 2 (3). Мирра Андреева (Россия) — 7806. 3 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6685. 4 (4). Кори Гауфф— 6163. 5 (5). Джессика Пегула (обе — США) — 6160. 6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5921. 7 (8). Линда Носкова — 4743. 8 (7). Каролина Мухова (обе — Чехия) — 4665. 9 (9). Ига Швёнтек (Польша) — 4188. 10 (10). Марта Костюк (Украина) — 3910. 11 (11). Диана Шнайдер (Россия) — 3238. 12 (12). Майя Хвалиньская (Польша) — 3016. 13 (13). Ива Йович (США) — 2941. 14 (14). Элизе Мертенс (Бельгия) — 2540. 15 (15). Александра Эала (Филиппины) — 2392. 16 (16). Сорана Кырстя (Румыния) — 2386. 17 (17). Наоми Осака (Япония) — 2315.18 (18). Лейла Фернандес (Канада) — 2201. 19 (19). Мэдисон Кис (США) — 2175. 20 (20). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2168… 26 (26). Анна Калинская — 1913... 32 (32). Екатерина Александрова — 1641... 40 (40). Людмила Самсонова — 1234... 79 (78). Алина Корнеева (все — Россия) — 895.
Рейтинг ATP
1 (1). Александр Зверев (Германия) — 9320 очков. 2 (2). Янник Синнер (Италия) — 7950. 3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 6100. 4 (4). Бен Шелтон (США) — 5170. 5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 3820. 6 (6). Флавио Коболли (Италия) — 3680. 7 (7). Артюр Фис (Франция) — 3625. 8 (8). Фрэнсис Тиафо — 3390. 9 (10). Тейлор Фриц (оба — США) — 3300. 10 (11). Рафаэль Ходар (Испания) — 3234. 11 (9). Алекс де Минаур (Австралия) — 3170. 12 (12). Новак Джокович (Сербия) — 2940. 13 (13). Томми Пол (США) — 2925. 14 (15). Иржи Легечка — 2540. 15 (16). Якуб Меншик (оба — Чехия) — 2500. 16 (17). Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 2500. 17 (14). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2465. 18 (18). Каспер Рууд (Норвегия) — 2435. 19 (19). Брэндон Накашима (США) — 2360. 20 (20). Франсиско Серундоло (Аргентина) — 2220… 23 (23). Андрей Рублев — 2085. 24 (24). Карен Хачанов — 1980… 74 (74). Роман Сафиуллин (все — Россия) — 807.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.