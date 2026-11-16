Мирра Андреева — третья россиянка в финалах итогового турнира WTA

Первопроходцем среди россиянок стала Мария Шарапова, победившая в возрасте 17 лет в Лос-Анджелесе в 2004 году американку Серену Уильямс — 4:6, 6:2, 6:4. После этого Шарапова еще дважды доходила до решающей стадии итоговых турниров. В 2007 году в мадридском финале, который по качеству игры считается одним из лучших матчей за всю историю женского тенниса, она проиграла бельгийке Жюстин Энен — 7:5, 5:7, 3:6, а в 2012 году в Стамбуле уступила Серене Уильямс — 4:6, 3:6.