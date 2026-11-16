Сотрудника «Курганавтодора» подозревают в получении взятки

По версии следствия, в 2023 году ГКУ «Курганавтодор» заключило госконтракт с челябинской строительной компанией на капитальный ремонт моста через старицу реки Миасс в Каргапольском округе. Сотрудник учреждения, занимавший тогда должность начальника отдела, получил 100 тыс. руб. от представителя подрядчика за своевременное подписание и оплату актов о приемке выполненных работ.