Сотрудника «Курганавтодора» подозревают в получении взятки
Ему могли передать 100 тыс. рублей за покровительство подрядчику
Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Курганской области возбудил уголовное дело в отношении сотрудника ГКУ «Курганавтодор». Его подозревают в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.
По версии следствия, в 2023 году ГКУ «Курганавтодор» заключило госконтракт с челябинской строительной компанией на капитальный ремонт моста через старицу реки Миасс в Каргапольском округе. Сотрудник учреждения, занимавший тогда должность начальника отдела, получил 100 тыс. руб. от представителя подрядчика за своевременное подписание и оплату актов о приемке выполненных работ.
Работника ГКУ задержали сотрудники регионального УФСБ России. По месту его работы и проживания проведены обыски, изъяты телефон и документы. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.
По данным портала госзакупок, подрядчиком по контракту было ООО «Капиталстрой», чьего совладельца недавно осудили за дачу взятки бывшему начальнику ГАИ регионального центра Александру Гайде (ч. 5 ст. 291 УК РФ).