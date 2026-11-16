2 тысячи вопросов поступило за неделю с анонса прямой линии врио главы Удмуртии
Она состоится 23 ноября
Более 2 тыс. вопросов направили врио главы Удмуртии Ольге Абрамовой за неделю после анонса прямой линии. Она запланирована на 23 ноября. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.
«Уровень активности населения, уровень ожиданий людей от нового руководителя очень высокий»,— сказала руководитель Центра управления регионом Татьяна Шумихина. Она назвала наиболее популярным каналом чат-бота в Max.
Предыдущая прямая линия состоялась 2 декабря 2025 года. Тогда поступило 2,4 тыс. вопросов. Ее проводил бывший глава Удмуртии Александр Бречалов. Эфир продолжался около двух с половиной часов. Господин Бречалов успел ответить на 47 вопросов, остальные поручил отработать до конца декабря.