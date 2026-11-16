В Оренбургской области открыли первичное сосудистое отделение на 30 коек в районной больнице
В Оренбургской районной больнице открыли первичное сосудистое отделение, рассчитанное на 30 коек. Оно предназначено для оказания помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения, в том числе для лечения пациентов с инсультом, а также для реанимации и интенсивной терапии. Об этом сообщает правительство региона.
В ведомстве уточняют, что отделение будет работать круглосуточно. Его оснастили современным медицинским оборудованием, тренажерами для восстановления мелкой моторики, массажными столами и интерактивной реабилитационной системой. Организовано подразделение ранней медицинской реабилитации.