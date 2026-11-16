В Оренбургской области открыли первичное сосудистое отделение на 30 коек в районной больнице

В Оренбургской районной больнице открыли первичное сосудистое отделение, рассчитанное на 30 коек. Оно предназначено для оказания помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения, в том числе для лечения пациентов с инсультом, а также для реанимации и интенсивной терапии. Об этом сообщает правительство региона.