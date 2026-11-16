«Добросовестность покупателя сама по себе не легализует постройку»
Эксперт Юрий Митин — о правовых последствиях моратория на снос домов на сельхозземлях в Анапе
В Анапе продолжается инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения, на которых ведется строительство жилых домов. По предварительным данным, власти проверяют около 8,5 тыс. участков. Глава города Светлана Маслова подчеркнула, что введенный мораторий не распространяется на незастроенные участки и объекты незавершенного строительства. Судебный юрист из Краснодара Юрий Митин поясняет, что мораторий ограничивает только претензионно-исковую работу муниципалитета и не отменяет полномочий федеральных надзорных органов.
«Мораторий, введенный решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 28 июля 2026 года № 115, по своей юридической природе не является федеральным или региональным нормативным правовым актом. Это внутреннее распорядительное решение органа местного самоуправления как потенциального истца о приостановлении реализации собственных исковых требований и исполнительных действий. Мораторий не обладает свойством общеобязательности и не может противопоставляться искам федеральных надзорных органов.
Муниципалитет вправе приостановить претензионно-исковую работу исключительно в отношении дел, где он выступает истцом или взыскателем. Прокуратура и федеральные органы земельного надзора действуют независимо и муниципальным решением не связаны.
Земли сельхозназначения сами по себе имеют особый правовой режим. Легализация уже построенного дома — исключительный способ защиты, а не общий порядок. Она возможна лишь при одновременном соблюдении трех условий п. 3 ст. 222 ГК РФ и добросовестности застройщика.
Для домов на участках с ВРИ ”сельскохозяйственного использования” легализация фактически исключена. Реальный путь — перевод земель в земли населенных пунктов или изменение ВРИ в установленном порядке, а не судебное признание права. Мораторий не создает оснований для легализации — он лишь приостанавливает снос.
Добросовестность покупателя сама по себе не легализует постройку и не защищает от сноса. Публично-правовые ограничения действуют независимо от осведомленности приобретателя. Продавец обязан предоставить покупателю имеющуюся у него информацию об обременениях и ограничениях использования участка. Ответственность за умолчание при продаже лежит, прежде всего, на продавце, но бремя доказывания его осведомленности — на покупателе.
Мораторий также не создает правовой защиты для нового строительства. Продолжение строительства после его введения не дает дополнительных гарантий: такие объекты исключены из сферы действия временных мер.
Наличие участка в собственности гражданина само по себе не исключает признания дома самовольной постройкой и его сноса. Для дома на частном участке снос возможен только по решению суда, за исключением случаев угрозы жизни и здоровью. Если добросовестность застройщика доказана, но сохранение объекта невозможно, суд может обязать снести его с выплатой компенсации.
Ситуация в Анапе типична для Краснодарского края, однако единой правовой практики разрешения таких споров на уровне региона не существует».