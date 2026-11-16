Добросовестность покупателя сама по себе не легализует постройку и не защищает от сноса. Публично-правовые ограничения действуют независимо от осведомленности приобретателя. Продавец обязан предоставить покупателю имеющуюся у него информацию об обременениях и ограничениях использования участка. Ответственность за умолчание при продаже лежит, прежде всего, на продавце, но бремя доказывания его осведомленности — на покупателе.