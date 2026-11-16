Газпромбанк потребовал признать банкротом бенефициара Казанского трубного завода

В реестр требований кредиторов включили задолженность перед банком в размере 136,5 млн руб. Из этой суммы 125,4 млн руб. приходится на основной долг, 4,2 млн руб. — на проценты и еще 6,8 млн руб. — на капитализированную задолженность по процентам. Также суд признал обоснованными расходы банка на уплату госпошлины в размере 578,7 тыс. руб.