«Казанский трубный завод» признали банкротом из-за долга перед Газпромбанком

Арбитражный суд Татарстана признал ООО «Казанский трубный завод» несостоятельным и открыл в отношении компании конкурсное производство до 15 марта 2027 года. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Конкурсным управляющим назначена Анастасия Зайцева. В реестр требований кредиторов включили задолженность перед Газпромбанком в размере 128,8 млн руб. Еще 100 тыс. руб. расходов на уплату госпошлины суд взыскал с завода в пользу банка.

Ранее с заявлением о признании предприятия банкротом в суд обращалось ООО «Казтехпласт». 7 августа суд отказал во введении процедуры наблюдения и оставил заявление без рассмотрения. Сумма требований «Казтехпласта» составляла около 2,9 млн руб.

Кроме того, Газпромбанк подал заявления о признании банкротами владельца «Казанского трубного завода» Марата Едиханова и его брата Рената Едиханова. Сумма требований к каждому из них составляет 136,5 млн руб.

Анна Кайдалова