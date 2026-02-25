Казанский трубный завод запустил процедуру ликвидации

ООО «Казанский трубный завод» (КТЗ) инициировало процедуру прекращения деятельности. Соответствующие данные опубликованы на сервисе Rusprofile.

С февраля 2026 года предприятие начало формальную процедуру закрытия юридического лица, статус ликвидатора присвоен владельцу компании Марату Едиханову.

Кроме того, в Арбитражный суд Татарстана поступил иск о признании предприятия банкротом. Казанская компания «Казтехпласт» требует взыскать с КТЗ задолженность в размере 2,94 млн руб. Заседание по делу назначено на 18 марта.

Предприятие с 2017 года производит полиэтиленовые трубы для водоснабжения и газоснабжения.

Анна Кайдалова