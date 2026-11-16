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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

На Кубани за девять месяцев произвели 108 тысяч тонн кондитерских изделий

Предприятия кондитерской отрасли Краснодарского края за январь — сентябрь 2026 года произвели 108 тыс. тонн продукции. Это соответствует уровню прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.
За десять месяцев 2026 года экспорт кондитерской продукции из Краснодарского края превысил объем поставок за весь 2025 год. Основными направлениями экспорта стали Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Армения и Грузия.
Отмечается, что крупными предприятиями кондитерской отрасли региона являются ООО «Кубанский комбинат хлебопродуктов» и ООО «Кондитер Кубани».
Ранее сообщалось, что по итогам января — мая этого года производство кондитерских изделий в Краснодарском крае увеличилось на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 61,9 тыс. тонн. Наиболее заметный рост показали шоколад и пищевые продукты, содержащие какао. За пять месяцев предприятия Кубани выпустили 1,7 тыс. тонн такой продукции, что на 14% больше, чем годом ранее.

Авторы

  • Алина Зорина