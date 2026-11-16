На Кубани за девять месяцев произвели 108 тысяч тонн кондитерских изделий

Ранее сообщалось, что по итогам января — мая этого года производство кондитерских изделий в Краснодарском крае увеличилось на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 61,9 тыс. тонн. Наиболее заметный рост показали шоколад и пищевые продукты, содержащие какао. За пять месяцев предприятия Кубани выпустили 1,7 тыс. тонн такой продукции, что на 14% больше, чем годом ранее.