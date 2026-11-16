Вице-губернатором Красноярского края назначен экс-глава челябинской полиции
Заместителем губернатора Красноярского края назначен Сергей Космачев. Он будет курировать вопросы обеспечения правопорядка, безопасности и взаимодействия с силовыми структурами и военными ведомствами, сообщила пресс-служба правительства региона.
До последнего времени Сергей Космачев возглавлял главное управление (ГУ) МВД по Челябинской области. «Участок работы у вас крайне сложный, особенно в сегодняшних условиях. Вопросы комплексного обеспечения безопасности, взаимодействия с силовыми структурами и военными ведомствами требуют самого пристального внимания», — прокомментировал кадровое решение губернатор Михаил Котюков.
Господин Космачев окончил Сибирский юридический институт МВД России по специальности юриспруденция. Службу в МВД начал с должности оперуполномоченного подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, прошел путь до заместителя начальника ГУ МВД по Красноярскому краю. ГУ МВД по Челябинской области Сергей Космачев возглавлял с осени 2024 года. Был награжден орденом Мужества.