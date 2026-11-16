Вице-губернатором Красноярского края назначен экс-глава челябинской полиции

Господин Космачев окончил Сибирский юридический институт МВД России по специальности юриспруденция. Службу в МВД начал с должности оперуполномоченного подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, прошел путь до заместителя начальника ГУ МВД по Красноярскому краю. ГУ МВД по Челябинской области Сергей Космачев возглавлял с осени 2024 года. Был награжден орденом Мужества.