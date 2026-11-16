Пожароопасный сезон 2026 года на Ямале стал одним из самых сложных за 50 лет
Для Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) пожароопасный сезон стал одним из самых сложных за последние 50 лет. Губернатор Дмитрий Артюхов и руководитель Рослесхоза Иван Советников провели рабочую встречу, посвященную итогам сезона, и обсудили восстановление леса, сообщили в правительстве региона.
Климатическая норма на Ямале в мае-сентябре была превышена на 5°, а количество осадков составляло 52-70% нормы, были сухие грозы, а в августе и сентябре ситуацию осложняли порывы ветра до 20 м/с. Из-за этого возникало до 50 возгораний в сутки, при этом возможности применения авиации с водосливными устройствами были ограничены из-за пересыхания рек и озер. «Главной задачей было защитить населенные пункты и предприятия. С ней справились благодаря слаженной работе пожарных, спасателей, пилотов, добровольцев, специалистов ТЭК и лесных пожарных, прибывших из других регионов. За этим результатом стоит огромный труд людей. Благодарю всех, кто работал на пожарах, и Рослесхоз за поддержку и оперативное направление сил в округ»,— сказал господин Артюхов. Иван Советников отметил, что благодаря привлечению пожарных из других регионов обстановку удалось стабилизировать и не допустить критического развития ситуации.
Мероприятия по восстановлению леса охватили 2459 га в Пуровском, Надымском и Красноселькупском районах. Основной породой для посадки стала сосна обыкновенная. В округе также прошли акции по озеленению: всероссийские «Сад памяти» и «Сохраним лес», муниципальные «Зеленая акция», «Аллея выпускников» и «Зеленый Новый Уренгой». Более четырех тысяч участников высадили свыше 25 тыс. деревьев и кустарников.
Первые пожары на Ямале были зарегистрированы 18 мая, а 25 июня ввели режим ЧС в лесах. К концу августа привлекли 1380 человек, в том числе из ХМАО, Карелии, Коми, Красноярского и Пермского краев, Тюменской, Архангельской, Свердловской, Мурманской и Иркутской областей. Тушением занимались порядка 800 человек из числа окружных сил. Улучшению обстановки поспособствовали дожди. Последний пожар потушили 6 сентября, однако вскоре пожары возобновились. Окончательно ликвидировать их удалось к концу месяца — таким образом, в регионе было зарегистрирован 1001 пожар. Площадь, пройденная огнем, составила почти 812 тыс. га.