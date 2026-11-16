Пожароопасный сезон 2026 года на Ямале стал одним из самых сложных за 50 лет

Климатическая норма на Ямале в мае-сентябре была превышена на 5°, а количество осадков составляло 52-70% нормы, были сухие грозы, а в августе и сентябре ситуацию осложняли порывы ветра до 20 м/с. Из-за этого возникало до 50 возгораний в сутки, при этом возможности применения авиации с водосливными устройствами были ограничены из-за пересыхания рек и озер. «Главной задачей было защитить населенные пункты и предприятия. С ней справились благодаря слаженной работе пожарных, спасателей, пилотов, добровольцев, специалистов ТЭК и лесных пожарных, прибывших из других регионов. За этим результатом стоит огромный труд людей. Благодарю всех, кто работал на пожарах, и Рослесхоз за поддержку и оперативное направление сил в округ»,— сказал господин Артюхов. Иван Советников отметил, что благодаря привлечению пожарных из других регионов обстановку удалось стабилизировать и не допустить критического развития ситуации.