На Ямале ликвидировали все лесные пожары

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) ликвидированы все лесные пожары, сообщили в федеральной Авиалесоохране. Свыше 900 природных возгораний зафиксировали в регионе в этом году, что практически равно количеству лесных пожаров в регионе в предшествующие пять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В сентябре, когда на Ямале традиционно должна была снизиться пожарная опасность по условиям погоды, зафиксировали почти 100 лесных пожаров, что в два раза больше по сравнению со всеми сентябрями десяти предшествующих лет. На помощь в этом сезоне в ЯНАО направили более 900 парашютистов и десантников федеральной Авиалесоохраны и 10 регионов: Свердловской, Тюменской, Архангельской, Мурманской, Иркутской областей, Югры, Карелии, Коми, Пермского, Красноярского краев.

По данным департамента гражданской защиты ЯНАО, утром 29 сентября в регионе действовало четыре пожара, а всего на тот момент за сезон произошел 1001 пожар. Площадь, пройденная огнем, составила почти 812 тыс. га. Некоторые пожарные из других регионов еще занимались тушением на прошлой неделе.

Первые пожары в округе были зарегистрированы 18 мая, а 25 июня ввели режим ЧС в лесах. Из-за засухи и жары пожар распространился на большую площадь: к тушению к концу августа привлекли 1380 человек, включая пожарных из других регионов. Улучшению обстановки поспособствовали дожди. Последний пожар потушили 6 сентября, однако вскоре пожары возобновились. Пожароопасный период на Ямале продлили до 30 сентября включительно.

Ирина Пичурина