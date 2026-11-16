За год комнаты в Тольятти подорожали на 26,9%, в Самаре — на 5,6%
В Тольятти за год стоимость комнат выросла на 26,9% и составила 957,8 тыс. руб. В Самаре цена увеличилась на 5,6% до 1,7 млн руб. Такие данные приводит федеральный портал «Мир квартир».
Тольятти вошел в число городов с наибольшим подорожанием комнат за год. По этому показателю его обогнал только город Иваново (+30,7%). Также в число городов с наибольшим подорожанием вошел соседний Оренбург (+19,6%). Здесь средняя стоимость комнаты составляет 1,15 млн руб.
В Ульяновске за год цена увеличилась на 3,9% и составила 766 тыс. руб.
В среднем по стране цены на комнаты за 12 месяцев увеличились на 6,1%. Отдельная комната в квартире предлагается за 1,586 млн руб. Комнаты подорожали в 58 из 70 исследованных порталом городов.