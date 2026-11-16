За год комнаты в Тольятти подорожали на 26,9%, в Самаре — на 5,6%

Тольятти вошел в число городов с наибольшим подорожанием комнат за год. По этому показателю его обогнал только город Иваново (+30,7%). Также в число городов с наибольшим подорожанием вошел соседний Оренбург (+19,6%). Здесь средняя стоимость комнаты составляет 1,15 млн руб.