В Ростовской области снесли три аварийных дома после вмешательства прокуратуры
В поселке Горняцком Белокалитвинского района Ростовской области снесли три многоквартирных дома, ранее признанных аварийными. Работы провели после вмешательства прокуратуры, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Проверка Белокалитвинской городской прокуратуры показала, что здания представляли опасность для жителей из-за угрозы обрушения. При этом администрация сельского поселения длительное время не принимала мер к их сносу.
Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать муниципальные власти устранить нарушения. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. В настоящее время все три аварийных дома демонтированы.